Gusttavo Lima revela qual será o nome de seu segundo filho

O cantor Gusttavo Lima Foto: Instagram / @gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suíta usaram seus perfis no Instagram para revelar o nome do segundo filho do casal: Samuel.

A novidade veio acompanhada da primeira 'foto' do pequeno: um exame de ultrassom do bebê, que ainda está na barriga da mãe.

O nome rima com o do outro filho do casal, Gabriel, tem nove meses de idade.

Ultrassom de Samuel, segundo filho do cantor Gusttavo Lima. Foto: Instagram / @gusttavolima

Samuel Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita) em 4 de Abr, 2018 às 5:00 PDT

