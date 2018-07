Gusttavo Lima mostra encontro entre o filho Gabriel e irmão mais novo; assista

O cantor Gusttavo Lima mostrou primeiro encontro do filho Gabriel com seu novo irmão. Foto: Instagram/@gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima compartilhou um momento íntimo e especial com seus seguidores no Instagram na última quinta-feira, 26. O músico gravou um vídeo mostrando o primeiro encontro entre o filho mais velho, Samuel, e seu novo irmão, Samuel, de apenas dois dias. O bebê nasceu na terça-feira, 24, de parto normal, em Goiânia.

"Conhecendo o irmãozinho Samuel", escreveu Lima na legenda do vídeo. As imagens mostram Gabriel no colo do pai enquanto a mãe, Andressa Suita, se aproxima do menino com o bebê no colo. Gabriel parecia bastante agitado enquanto o cantor explicava que ele também havia nascido pequeno daquele jeito. Confira:

Gabriel conhecendo o irmãozinho Samuel!!! @andressasuita Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima) em 25 de Jul, 2018 às 8:38 PDT

Andressa Suita fala da chegada de Samuel: 'amor se multiplica'

Em um post , Andressa mostrou a carinha do bebê logo após seu parto. Em outra imagem compartilhada, ela falou a respeito da chegada do novo bebê: "Agora entendo quando dizem que o amor se multiplica com a chegada do segundo bebê. Estou aqui entre fraldas e banhos, sentindo essa pele tão macia desse pacotinho de amor no meu colo. A casa tem mais leveza", escreveu.

Logo após o nascimento, Gusttavo Lima também usou a sua conta para mostrar uma foto do momento do parto e fazer uma declaração de amor à esposa. "Orgulhoso da sua força de vontade, da sua garra e do seu otimismo", escreveu ele na legenda.