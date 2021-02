Gusttavo Lima lança álbum novo e clipe de 'Fala Comigo'

Gusttavo Lima lançou seu novo álbum O Embaixador The Legacy Foto: Youtube/ Gusttavo Lima

Gusttavo Lima lançou na noite desta quinta-feira, 4, seu novo álbum intitulado O Embaixador The Legacy. O cantor também lançou hoje, 5, o clipe do single Fala Comigo, que faz parte do projeto musical.

O álbum contém 13 faixas, incluindo as inéditas Duas da Manhã, Acabou, Até Ontem e a regravação do sucesso 60 Segundos, que serão lançadas no YouTube nos dia 12, 19 e 26 de fevereiro, e 5 de março, respectivamente.

“Fala Comigo é mais uma canção que estamos apostando bastante! Graças a Deus, todas as faixas desse DVD que lançamos até o momento estão com uma repercussão maravilhosa”, disse Gusttavo Lima.

“Estamos confiantes de que manteremos esses bons resultados e vocês [os fãs] são os maiores responsáveis por tudo isso. Muito obrigado mesmo”, comenta ele. Os vídeos lançados fazem parte da divulgação do DVD do artista, que recebe o mesmo título do álbum.

O projeto O Embaixador: The Legacy foi filmado durante a pandemia, em Goiânia, no dia 28 de julho, mas contou com uma equipe reduzida de apenas 13 músicos, além da dupla Bruno & Denner.

A gravação durou 3h30 e a preparação do cenário tem a cenografia inspirada no universo de Game of Thrones.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais