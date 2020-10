Gusttavo Lima fala sobre separação de Andressa Suita: ‘Eu não estava feliz’

O cantor Gusttavo Lima Foto: Instagram/@gusttavolima

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita pegou todos os fãs de surpresa. Isso porque recentemente, no fim de junho, o casal protagonizou uma cena romântica durante uma live junina na internet. As declarações de amor públicas entre eles pela internet sempre foram constantes.

Nesta quarta-feira, 14, o cantor decidiu usar as redes sociais para falar sobre a separação.

“Queria estar passando aqui para falar de coisas boas, mas nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, que a gente imagina, do jeito que deveria ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida”, disse.

Gusttavo enfatizou que o divórcio é algo que “qualquer pessoa pode passar algum dia” e que nada acontece de um dia para o outro. “Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para salvar meu casamento”, garantiu. No entanto, no dia anterior, Andressa Suita desabafou sobre o rompimento e disse que foi pega de surpresa, sem ter a chance de tentar “salvar o casamento”. “O que me restou foi aceitar”, concluiu.

Sobre isso, o cantor declarou: “Pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só: qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso em nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”.

Em um vídeo no Instagram, Guttavo afirmou que o carinho e o respeito continuam entre ele e Andressa: “Ela faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque ela é mãe dos meus dois filhos. Criar nossos filhos é a nossa prioridade”.

Assista ao vídeo:

