Gusttavo Lima exige mudar de horário de show com Alexandre Pires e causa discussão

A Arena Petry, em São José, Santa Catarina, foi palco de confusão. Isso porque o sertanejo Gusttavo Lima, que deveria se apresentar após o show de Alexandre Pires, exigiu uma mudança de horário na tarde deste sábado, 5, data dos eventos.

Alexandre Pires usou o perfil dele oficial no Instagram para desabafar sobre o ocorrido. “Nossa equipe já estava montando tudo no palco e recebeu o comunicado de que não deveria mais montar porque o show primeiro seria o dele", disse.

O cantor também lamentou a situação. "Eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito. Quero registrar a minha tristeza, a minha surpresa com você, Gusttavo Lima e sua equipe, por tamanha imposição ao ponto de dizer que não, que se não fosse assim não iria ser”, declarou em vídeo nas redes sociais.

Alexandre Pires se apresentaria às 22h e Gusttavo Lima, a 1h. Segundo Pires, o combinado foi documentado há dois meses “E vou fazer o show sim. Ele quer tocar às 22h, não tem problema. A gente vai fazer o que ele quer. Ele pode tocar às 22h, às 23h, a meia-noite. Eu começo tocar às 4h. Vou tocar em respeito a você, ao meu público. E peço desculpas a você que já está no local, já sabia da programação do evento. Peço um pouco de paciência, mas em quase 30 anos de carreira, nunca deixei de cumprir um compromisso”, finalizou o cantor.

Assista ao vídeo:

O contratante do evento teve de subir ao palco para explicar ao público o que ocorreu. “Às quatro da tarde, Gusttavo Lima solicitou que ele gostaria de começar. Gostaria de dizer para o Alexandre Pires que ele foi um cara sensacional! Alexandre Pires, Arena Petry te agradece muito por esse momento”, finalizou um dos organizadores. Os participantes do evento aplaudiram o gesto de Alexandre Pires.

Assista ao vídeo:

A produção de Gusttavo Lima não se pronunciou até o momento. No perfil oficial do sertanejo no Instagram, não há menção sobre a discussão que ocorreu com Alexandre Pires. Apenas uma foto dele, publicada por volta das 22h deste sábado, horário em que ele exigiu se apresentar, sentado em uma das asas do avião com os dizeres “Hoje tem ‘buteco’”.