Gusttavo Lima e Leonardo são criticados por publicar foto segurando galinhas mortas

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo Foto: Instagram/@gusttavolima

Gusttavo Lima e Leonardo polemizaram nas redes sociais no último domingo, 10. No Dia das Mães, o cantor mineiro usou o perfil oficial no Instagram para publicar uma fotografia com o sertanejo. Ambos aparecem segurando dois frangos mortos.

“Garantindo a janta. Mais tarde tem franguinho na panela”, disse Gusttavo Lima na legenda da imagem. Leonardo comentou: “Foto raiz”.

Diversos artistas se manifestaram na publicação, como o cantor Cesar Menotti: “Da canela amarela. Aí conhece”, se referindo ao animal.

Já a cantora Tati Zaqui criticou a atitude de Gusttavo e Leonardo. “Que decepção! Nenhum animal merece ser exposto dessa forma cruel”, afirmou.

Outros seguidores de Gusttavo Lima também lamentaram. “O cantor Gusttavo Lima com sua história de vida e superação ainda é admirável. Mas é muito triste ver essa foto e tantos comentários que admiram essa atitude. Mais triste ainda é ver mensagens que condenam veganos e veganismo com tanta raiva e desdém, fazendo piadas e comentários maldosos. Não sou de comentar em redes sociais, mas os animais merecem nosso total respeito”, escreveu uma fã. "Não sou vegana, mas a foto dessa forma foi realmente desnecessária", disse outra.

Mas houve quem defendesse os cantores. "Ah, mano, vocês reclamam de tudo", desabafou um seguidor.