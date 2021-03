Gusttavo Lima e Leonardo anunciam parceria para a live ‘Cabaré’

Gusttavo Lima fará segunda live de 2021; 'Cabaré' terá parceria com Leonardo Foto: Youtube/ Gusttavo Lima

Depois do sucesso da primeira live do ano de Gusttavo Lima, o cantor anuncia novo show online, Cabaré, em parceria com Leonardo. Os sertanejos se apresentam no dia 3 de abril, às 20h.

Leonardo postou em suas redes sociais a chamada para o show: “Alô, alô meu povo, a live mais esperada está confirmada. Avisa os cachaceiros que estamos chegando… Dia 3 de abril, sabadão, às 20h. Eu e o embaixador Gusttavo Lima!”, escreveu o cantor, que deixou o link do seu canal no YouTube onde será exibida a live.

Já o embaixador escreveu: “Salve esta data! (...) minha participação já está confirmada!! Vai ser só Moda!!”.

O primeiro show de 2021 de Gusttavo Lima aconteceu no sábado, 6 de março, e contou com convidados ilustres, como Jonas Esticado, Felipe Araújo e Xand Avião. Assista aqui: