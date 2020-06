Gusttavo Lima e Andressa Suita protagonizam momento romântico em live junina

Andressa Suita e Gusttavo Lima em live junina Foto: YouTube/Gusttavo Lima

O clima de romance tomou conta da transmissão ao vivo de Gusttavo Lima na noite desta sexta-feira, 26, na internet.

Com mais de 33 milhões de seguidores no Instagram e 14 milhões de inscritos no canal dele no YouTube, o cantor fez mais uma live, desta vez, com o tema junino, durante a pandemia do novo coronavírus.

Além de se apresentar com os cantores Felipe Araújo e Jonas Esticado, Gusttavo Lima protagonizou cenas românticas ao lado da esposa, Andressa Suita. A modelo também se arriscou na cantoria: “Cancela a parte que eu canto, tá?”, se divertiu.

Andressa e Gusttavo são pais de Gabriel e Samuel.

O cantor Jonas Esticado ao lado do casal Andressa Suita e Gusttavo Lima Foto: YouTube/Gusttavo Lima

Na noite desta sexta, o cantor realizou quase seis horas de transmissão ao vivo pelo YouTube.

"A noite de ontem foi incrível! Espero que eu, na companhia dos meus irmãos @felipearaujocantor e @jonasesticado, tenha levado um pouco de alegria para a casa de cada um de vocês! Amo vocês!", escreveu na legenda da foto no Instagram.

