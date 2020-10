Gusttavo Lima confirma fim do casamento com Andressa Suita

Andressa Suita e Gusttavo Lima estavam casados há cinco anos, e separação foi confirmada pela assessoria do cantor Foto: YouTube/Gusttavo Lima

Gusttavo Lima confirmou nesta sexta-feira, 9, que chegou ao fim o casamento com a modelo Andressa Suita. Por meio da assessoria de imprensa, o sertanejo informou que os dois estão separados e que o término do casamento foi causado por um "desgaste normal da relação".

Em comunicado enviado pelos representantes, o artista afirmou que "qualquer informação que esteja circulando" sobre uma possível briga ou traição que teria motivado a separação é "inverídica".

Gusttavo e Andressa começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015. Eles têm dois filhos, Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois. Sobre as crianças, a nota informa que a "criação e a educação" dos filhos é a "missão maior do casal", e que a "amizade, o carinho e o respeito" entre os dois continua. "Contamos com a compreensão e respeito de todos", conclui a nota enviada.

Nenhum dos dois tocou no assunto até o momento nas redes sociais. Ainda nesta sexta-feira, Gusttavo Lima lançou o clipe de sua mais nova música, Café e Amor, que fala sobre o fim de um relacionamento. O sertanejo chegou a publicar um trecho da música, que alguns acharem ter sido uma fala indireta sobre o término.

Melhor terminar, cada um por si — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) October 9, 2020

O Estadão também entrou em contato com a assessoria de imprensa de Andressa, no entanto, até o momento, não obteve retorno. Entretanto, o irmão da modelo, Alexandre Suita, publicou um story em que parece fazer referência à separação: "Surpresa nenhuma... Mas rezo e torço pela família... Afinal o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio tá aqui pra ensinar a ser homem... Relaxa".

Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita, publicou um story em sua conta no Instagram em que parece falar sobre a separação Foto: Instagram / @alexandresuita

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

**Atualizada em 09/10/2020, às 17h18