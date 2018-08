Gusttavo Lima brinca com o preço da gasolina: 'Resolvi mudar meu meio de transporte'

Gusttavo Lima. Foto: Globo/Paulo Belote/Divulgação

A greve dos caminhoneiros está afetando diversos serviços de comércio, como alimentação e principalmente transportes, já que a gasolina está ficando cada vez mais cara e escassa nos postos de todo o País. Com a situação, muita gente está pensando em maneiras alternativas de locomoção, até artistas como Gusttavo Lima.

O sertanejo publicou, nesta quinta-feira, 24, uma foto em seu Instagram na qual brinca com a falta de combustível. "Partiu fazer show", escreveu o cantor em uma foto na qual está de bicicleta.

"Com o preço da gasolina, resolvi mudar meu meio de transporte. Partiu. Alô, Rio Verde (GO), daqui umas dez horas estou aí! Brincadeiras as parte, a coisa tá feia, que Deus olhe pelo nosso povo", disse o cantor na legenda.