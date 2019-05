Gustavo Mendes mostra 'antes e depois' de perder 48 kg por cirurgia bariátrica

O humorista Gustavo Mendes em sua casa em dezembro de 2016. Foto: Gabriela Biló / Estadão

O humorista Gustavo Mendes publicou um 'antes e depois' em seu Instagram na última terça-feira, 14, com o resultado de uma perda de peso de cerca de 48 quilos após ter passado por uma cirurgia bariátrica em agosto de 2018.

"Por que essa foto? Pra comemorar os 48 quilos perdidos. E esse vestido, pasmem, foi a camiseta que usei no dia da minha cirurgia bariátrica", escreveu o humorista, utilizando a mesma peça de roupa nas duas fotos para ressaltar a diferença.

Em seguida, deu um conselho aos seguidores: "Não se preocupem comigo, tenho me cuidado. Emagreci para me agradar, me sentir mais saudável, mais feliz. Vibro cada dia mais com essa nova fase! Trate de ser feliz! Invista em si mesmo, no corpo, na alma e na mente!"

Gustavo Mendes ficou conhecido nacionalmente por conta de suas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff. Posteriormente, participou de diversos programas de TV, como Casseta e Planeta: Vai Fundo, Agora É Tarde e Zorra Total.

Confira a publicação com o 'antes e depois' da perda de peso após a cirurgia bariátrica feita por Gustavo Mendes: