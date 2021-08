Guns N' Roses relança música com reunião inédita de Axl, Slash e Duff McKagan; confira

Axl Rose e Slash durante o show do Guns N' Roses no Allianz Parque, em 2017 Foto: Werther Santana/ Estadão

O Guns N' Roses lançou nesta sexta-feira, 6, a música Absurd. A gravação reúne pela primeira vez reúne os ídolos da banda Axl Rose, Slash e Duff McKagan. O lançamento é, na verdade, uma releitura da canção Silkworms, do álbum Chinese Democracy, de 2008, o último com músicas inéditas da banda.

Na última terça-feira, 4, o Guns N' Roses se apresentou em Boston, nos Estados Unidos, e trouxe a novidade. “Alguns de vocês podem ter ouvido isso com outro nome, mas é realmente meio 'absurdo' tentarmos fazer isso”, brincou Axl no show.

Na quinta-feira, em outra apresentação, o vocalista revelou que a música estaria disponível no dia seguinte nas plataformas digitais, brincando com o fato de ser um veterano. “Em algumas horas, à meia-noite - não estou familiarizado com toda essa era moderna -, mas você vai conseguir baixar essa música”.

Neste mês, a banda voltou a fazer shows ao vivo, incentivando a vacinação contra o coronavírus. Nos Estados Unidos o processo está bem avançado, com mais de 50% da população completamente imunizada.

Ouça Absurd: