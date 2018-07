Guns N' Roses faz homenagem à Chapecoense. Foto: Reprodução/Facebook

O mundo todo está comovido com o acidente envolvendo o time da Chapecoense que ocorreu na última terça-feira, 29, na Colômbia. Por isso, o Guns N' Roses resolveu prestar uma singela homenagem ao time.

No perfil do Facebook, a banda postou um vídeo com a música Knockin’ on Heaven’s Door e o escudo da Chapecoense. No título do vídeo, a hashtag mais usada em relação ao acidente: #ForçaChape.

Confira o vídeo abaixo: