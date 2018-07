Guns N' Roses fará leilão beneficente de guitarra da turnê que passou pelo Brasil

Banda Guns N' Roses, com parte da sua formação clássica, com Axl Rose ao lado de Slash e Duff McKagan, se apresentou em São Paulo na noite de 11 de novembro Foto: Katarina Benzova / Divulgação

Os fãs da banda norte-americana Guns N' Roses ainda têm motivo para se animar após a memorável passagem do grupo pelo Brasil em novembro: um exemplar da versão comemorativa de uma guitarra da turnê da América Latina será leiloada pela internet, e todo o valor arrecadado será destinado para a Associação Cruz Verde, que auxilia portadores de paralisia cerebral.

Trata-se de um modelo da Guitarra Les Paul Special-II da Epiphone, do qual foram produzidas apenas dez unidades.

Para quem quiser mais informações, basta conferir no site da iArremate, organizadora do leilão que será realizado no próximo dia 15 de dezembro.