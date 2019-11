Gugu Liberato ganha mais de um milhão de seguidores no Instagram

O apresentador Gugu Liberato. Foto: Instagram/guguliberato

O perfil oficial de Gugu Liberato no Instagram ganhou mais de um milhão de seguidores após o anúncio da morte do apresentador. Atualmente, o perfil dele está com quase três milhões.

Quem se manifestou sobre o assunto foi Marina Ruy Barbosa, que critica o aumento no número de seguidores em perfis de pessoas que morreram.

“Uma coisa que não entendo e acho mórbido: Por qual motivo uma pessoa que morreu ganha milhares de seguidores nas redes sociais? Qual o intuito de seguir alguém depois da morte anunciada? Eu ainda fico chocada como a gente está usando errado a internet. Sério”, escreveu a atriz no Twitter.

Para Marina, as pessoas deveriam prestar homenagens enquanto há vida. “Será que ainda em vida essas pessoas mostravam seu carinho? Sei lá, só um desabafo e reflexão mesmo. Vamos aproveitar a vida para homenagear, amar, prestigiar, seguir, dar like, ligar, mandar mensagens, apoiar. É tão bom e necessário receber carinho”, concluiu.

Perfil oficial da atriz Marina Ruy Barbosa no Twitter. Foto: Twitter/@mariruybarbosa

Os fãs se despediram de Gugu nesta sexta-feira, 29, com velório que ocorreu em São Paulo. Porém, nas redes sociais, os internautas seguem prestando homenagens.

Em uma publicação de 25 de outubro no Instagram, Gugu publicou um trecho de uma entrevista antiga que realizou com o médium Chico Xavier. Nesta semana, os fãs usaram a publicação para dizer adeus para o apresentador.

Publicação feita por Gugu Liberato no dia 10 de outubro de 2019. Foto: Instagram/@guguliberato

Nesta outra publicação, também em outubro, Gugu aparece com Silvio Santos. A postagem também recebeu mensagens de despedida dos fãs.

Publicação de Gugu Liberato e Silvio Santos no Instagram. Foto: Instagram/@guguliberato

Luto coletivo: Como lidar com a morte de uma figura pública?

Na avaliação de Leonardo Goldberg, autor do livro Das Tumbas às Redes Sociais - Um Estudo sobre a Morte e o Luto na Contemporaneidade, vai demorar um tempo para que a população tenha um sentimento de ‘cair a ficha’ em relação à morte de Gugu Liberato.

“Conceber a morte de alguém se trata mais de uma questão lógica que cronológica. Apesar de seu anúncio fúnebre, ainda demorará um tempo para que os espectadores percebam que aquele que respondia, interagia, já não responde mais”, conclui o psicólogo.