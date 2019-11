Gugu Liberato desmente enfarte: ‘Estou muito bem, obrigado’

O apresentador da Record TV Gugu Liberato. Foto: Divulgação/Record TV

Gugu Liberato usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para desmentir um boato sobre a morte dele.

A página oficial do Power Couple Brasil no Instagram fez uma publicação que assustou todo mundo: “Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo. Mais informações vejam no noticiário da Record TV, durante a semana”, dizia a legenda da foto, com a palavra luto.

A conta do reality show foi invadida por hackers durante a noite. “Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado”, escreveu Gugu na página oficial dele no Twitter, para alívio dos seguidores.

Quem infartou fomos nós, morre naoooo — yaya ?? (@eirealityzei) November 4, 2019

O glória a Deus. ....@guguliberato do céu quase eu que morri. .. amaaaado vc e Silvio Santos têm que ser eternos pelo amor de Deus. — Karlla Coppola ?????? (@karllacoppola) November 4, 2019

Graças a Deus, passei mal aqui ???? — Nadja Pessoa (@nadjapessoa_) November 4, 2019

Meu Deus do céu, quase choramos aqui em casa ?? — Dayse (@DayyseS2) November 4, 2019

Gugu Liberato também decidiu fazer uma publicação divertida no Instagram em que aparece vestido de camisa em uma piscina. “Tá tudo bem. Aqui já é segunda-feira, dia 4, e o calor tá bravo”, escreveu na legenda da foto.

A imagem foi comentada por personalidades, como o padre Fábio de Melo. “Quando soube que você tinha morrido, você já estava vivo. Graças a Deus!”, brincou.

A página oficial do Power Couple Brasil fez a publicação sobre a falsa morte de Gugu na noite deste domingo, 3. Por causa da conta verificada, muita gente acreditou. Confira:

Cópia da página oficial do Power Couple Brasil do dia 3 de novembro. Foto: Instagram/@powercouplebrasil

Publicação fake na página oficial do Power Couple Brasil, após ser invadida por hackers. Foto: Instagram/@powercouplebrasil

Depois de algumas horas, a página do Power Couple fez uma postagem em que esclarece que a publicação anterior era fake news.

“A conta do Power Couple Brasil foi invadida, infelizmente. O Gugu está ótimo! Por enquanto, o reality dos casais não está de volta, mas o Gugu segue no Canta Comigo toda quarta-feira, às 23h. Aqui não tem fake news!”, diz a publicação.