Grupo BTS suspende turnê mundial devido ao novo coronavírus

Integrantes da boyband BTS na cerimônia do Golden Disk Awards em Seul, na Coreia do Sul Foto: Efe/ Epa/ Kim Hee-Chul

A boyband sul-coreana de k-pop BTS suspendeu a turnê mundial por preocupações e restrições relacionadas ao novo coronavírus, informaram os empresários do grupo nesta terça-feira, 28. A banda já havia adiado a parte norte-americana da turnê, que estava programada para começar em 25 de abril, e cancelado uma apresentação em Seul, na Coreia do Sul, devido ao surto de covid-19.

"Por a natureza dos shows do BTS envolver viagens de milhares de fãs internacionais sem importar onde as apresentações sejam realizadas, também é difícil retomar a turnê com as atuais restrições ao movimento entre fronteiras ainda em vigor", disse a Big Hit Entertainment, gravadora do grupo, em um comunicado.

"Portanto, tomamos a difícil decisão de suspender a programação da turnê anunciada anteriormente e desenvolver uma nova programação". A suspensão da turnê, que deve incluir shows na Europa e no Japão, ocorre quando a pandemia de coronavírus já infectou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, com países impondo restrições de viagem e quarentenas.

A Big Hit Entertainment informou que daria detalhes de uma nova agenda de turnê assim que estivessem melhor definidos. Ela começou em 2018 e tem o objetivo de divulgar a série de álbuns Love Yourself.