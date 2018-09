Gretchen vai participar de show de Katy Perry no Brasil

Cantoras Katy Perry e Gretchen Foto: Danny Moloshok / Reuters | Daniel Teixeira / Estadão

Ela está com tudo. Após aparecer em clipe de Katy Perry, Gretchen vai participar do show da cantora pop em São Paulo no dia 17 de março. A informação foi confirmada por sua assessoria de comunicação ao E+.

A rainha dos memes chamou a atenção de algumas cantoras pop em 2017 como, por exemplo, de Nicki Minaj, que chegou a perguntar: “Quem é essa mulher?”. Depois disso, Gretchen estrelou o videoclipe da música Swish Swish, de Katy Perry e, à época, disse misteriosamente que “teria mais coisa por aí”.

Na última quarta-feira, 14, a cantora norte-americana postou foto de uma conversa sua com a cantora brasileira e Gretchen compartilhou. “E aí você acorda e sua Best Friend posta isso no Instagram dela. Muito fofa”.