Gretchen se irrita com foto ao lado de Bolsonaro e ameaça processar o autor

Gretchen não gostou de ver uma montagem sua ao lado de Jair Bolsonaro circulando pelas redes sociais. Em seu perfil no YouTube, ela explicou soltou o verbo.

"Fizeram um fake (...) no Twitter com o nome de 'GretchenNaro'. E botaram a minha foto abraçada com o meu marido. Pegaram o rosto do meu marido e botaram a foto do Bolsonaro e fizeram uma paródia, eu abraçada com o Bolsonaro", disse ela, que continuou seu discurso deixando claro seu descontentamento.

"Sabe quando eu vou estar abraçada com o Bolsonaro? Nunca. O dia que vocês me verem (sic) abraçada com o Bolsonaro podem me internar. Porque uma pessoa que se declara homofóbica eu jamais vou apoiar. Uma pessoa que declara que ele iria fazer tudo o que ele vai fazer, para mim, não vai estar do meu lado e nem muito menos vai estar no meu convívio", afirmou.

No vídeo, Gretchen ainda diz que irá processar o autor da imagem. "Esse 'fake paródia', que acha muito engraçado usar a minha imagem junto com a do Bolsonaro, saiba que eu não gostei nem um pouco, que eu não apoio nem um pouco e que vou sim processar."

Assista: