Gretchen participa de novo clipe de Katy Perry

Gretchen nas imagens de 'Swish swish', da cantora americana Kary Perry Foto: Instagram/ @mariagretchen

Se é para falar de carreira internacional, o assunto do momento é a participação de Gretchen no novo clipe de Katy Perry, que será lançado nesta segunda-feira, 3. A rainha do rebolado e dos memes aparece nas imagens do vídeo de 'Swish swish' que é uma parceria entre a cantora americana com a rapper Nicki Minaj.

"Foi lindo. Eu me emocionei várias vezes. O Fit Dance foi incrível na coreografia. E a produção da Katy superprofissional", escreveu a brasileira no Instagram elogiando a equipe de produção. Veja o post:

FOOOI LINDO, eu me emocionei varias vezes, o Fitdance em Salvador foi incrivel na coreografia, a Produção da Katy Perry superprofissional e meus Empresários Internacionais Bruno Bravo e o Mick são tuuuuudo na minha vida. #swishswishgretchen Uma publicação compartilhada por Gretchenoficial (@mariagretchen) em Jul 2, 2017 às 9:09 PDT

Nesta segunda-feira, 3, o Vídeo Show, da rede Globo, deve mostrar como exclusividade o lyric dance video da música e em seguida o clipe oficial será lançado no canal de Katy Perry no YouTube.

A gravadora Universal também se pronunciou sobre o assunto no Twitter:

CADÊ OS FÃS DA @katyperry??? Estão vivos?? Porque amanhã tem dance lyric video de #SwishSwish com a Gretchen, a cantora!!! ❤️❤️ — Universal Music BR (@umusicbrasil) 2 de julho de 2017

Os fãs da brasileira estão bastante animados com a novidade. "Vem salvar a carreira da Katy Perry, Rainha", brincou @mateusno nos comentários do post de Gretchen. "Passa os anos e a Gretchen continua causando", escreveu @marina_neri.

O grupo de dança que participou da gravação com Gretchen também compartilhou um trecho do vídeo: