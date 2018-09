Gretchen faz homenagem a Thammy em seu aniversário: 'Companheiro'

Junto às irmãs Sula Miranda e Yara, além de sua amiga Paula, fez parte da primeira formação do grupo As Melindrosas, que conseguiu emplacar alguns sucessos no fim da década de 1970. Embalada pelo sucesso do LP 'Disco Baby', lançou-se em carreira solo. Com o grupo, fez parte do fillme 'Vamos Cantar Disco, Baby', lançado em 1979.



Foto: Reprodução de cena do filme 'Vamos Cantar Disco, Baby' (1979)