Gretchen fala sobre Thammy com chegada do filho: ‘Está sendo muito companheiro'

A cantora Gretchen e o filho Thammy Miranda. Foto: Instagram/@mariagretchen

Gretchen falou sobre a chegada de mais um neto e como está observando Thammy como pai. Ela deu entrevista, nesta terça-feira, 18, durante o programa Luciana By Night, na Rede TV!.

Bento, fruto do relacionamento do filho da cantora com Andressa Ferreira, nasceu no dia 9 de janeiro deste ano, em Miami, nos Estados Unidos.

Gretchen afirma que o garotinho se alimenta muito bem e que Andressa está cansada. “Está quase ‘matando’ a Andressa. Porque ela não faz outra coisa a não ser dar de mamar, limpar fralda e botar para arrotar. Ele mama de duas em duas horas. Ela achou que ia demorar um tempinho entre uma mamada e outra, mas não”, relatou.

Segundo a cantora, Andressa tentou o parto normal por 24 horas, porém, não conseguiu dilatação suficiente e teve de fazer cesárea.

Sobre a participação de Thammy na maternidade, Gretchen disse que ele está se saindo um bom companheiro. “Ele ajuda muito. Uma coisa é você ser pai da boca pra fora, outra coisa é você ser o pai e o companheiro. Ele arruma o cabelo dela (Andressa), ele tá preocupado com ela, a mulher, de dar a mão pra ela, de acompanhar a mulher em um momento que ela não conhecia. Porque ela nunca tinha passado por isso. Acho que isso é ser pai”, declarou.

Gretchen também conversou com Luciana Gimenez sobre saúde, bem-estar e beleza. “Estou feliz de fazer tudo o que estou fazendo bem e com saúde. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Eu tenho 60 anos, em maio, vou fazer 61. Acho que você tendo uma alimentação saudável terá uma terceira idade melhor”. A cantora disse que nunca fumou e bebe eventualmente.

Ela também contou que ainda faz procedimento estético para tentar recuperar o umbigo após uma série de cirurgias. “Quando fiz abdominoplastia, com 15 dias fui fazer um trio elétrico. E aí, com a força de cantar, os pontos estouraram e a pele grudou. Então, fiquei muito tempo sem umbigo. Aí, agora, ele (cirurgião) fez uma primeira incisão e depois vai fazer o retoque final que é injetar gordura ao redor para terminar de ficar 'fundinho'”, concluiu.