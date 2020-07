Gretchen defende Thammy em campanha: ‘Incomodados porque meu filho é um pai de verdade’

Thammy, Andressa Ferreira, Gretchen e o pequeno Bento Foto: Instagram/@thammymiranda

Em um vídeo curto, de menos de um minuto, Gretchen usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 27, para defender o filho diante dos ataques após o anúncio de que ele participará da campanha de Dia dos Pais, da Natura. Thammy Miranda, que é trans, é pai do pequeno Bento, fruto do relacionamento com Andressa Ferreira. A modelo passou por procedimento de fertilização in vitro nos Estados Unidos.

“Meu filho foi contratado para fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, um pai que sustenta, um pai que ama, um pai que cuida do filho, um pai que protege sua mulher, um pai que está ao lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, um pai de verdade”, declarou.

A cantora também mandou um recado para os críticos de plantão: “Então, vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado para fazer essa campanha de Dia dos Pais me desculpem, mas eu sei a educação que dei pro meu filho e sei muito bem que ele é um pai de verdade".

Assista ao vídeo:

E então meus amores??? Muita gente julgando né. Sabe pq? Pq esses q estão incomodados não são pais de verdade. E se invomodam pq MEU FILHO É UM PAI DE VERDADE. @ThammyReal A NATURA ESTÁ DE PARABÉNS. pic.twitter.com/05kVr5XXwB — Gretchen (@GretchenCantora) July 27, 2020

Thammy também fez uma série de stories no Instagram. Ele aparece na hora do almoço para falar sobre o assunto. “Estou muito honrado de fazer parte de uma campanha da Natura, principalmente no Dia dos Pais. Da mesma forma que tem um monte de gente que critica, tem um monte de gente que elogia, que apoia a inclusão. As pessoas quando criticam as outras falam muito mais sobre elas do que sobre a minha pessoa. Falam muito mais das suas frustrações do que aquilo que está sendo atacado”, reflete.

O empresário também acredita que, se fosse pai dos críticos, a história seria diferente: “Fico muito triste de não poder ser o pai de todos vocês, porque posso garantir que vocês teriam um pai amoroso, dedicado, que é capaz de enfrentar o mundo para que esse ser tenha caráter, amor, que não façam as mesas coisas que vocês. Ele (Bento) não vai jogar as frustrações dele em cima de outras pessoas”, concluiu.