Gretchen comenta sua versão idosa feita por filho do Tiririca: ‘Não tem maldade’

Montagem de humorista não irritou Gretchen: 'Achei engraçado'. Foto: Instagram / @tirulipa_max | Rafael Arbex / Estadão

Gretchen usou os stories do Instagram na noite de terça-feira, 16, para falar que não se importa com a montagem que Tirulipa, filho do Tiririca, fez com seu rosto no aplicativo que 'prevê' como a pessoa ficará na velhice.

Com muitas rugas no rosto, a artista ganhou alguns anos a mais na imagem e o humorista foi criticado pela brincadeira, o que o fez apagar a publicação. Assim, para evitar boatos, ela se pronunciou.

"Quero dizer que não existe polêmica nenhuma. Ele fez uma brincadeira que não é de bom tom, mas gosto do Tirulipa desde pequenininho, quando eu trabalhava com o pai dele no circo fazendo show. Ele é uma pessoa incrível, um doce de pessoa, não tem maldade. Humorista é assim mesmo. Então só quero dizer que não estou chateada", afirmou.

Gretchen, que completou 60 anos em junho, disse também que não achou bonita sua versão idosa, mas naturalizou o envelhecimento: "Achei engraçado. Todo mundo vai ficar velho mesmo, né?".