Gretchen comemora harmonização facial: 'Minha transformação de 2019'

Gretchen começou o ano fazendo mudanças no rosto para harmonizar a face. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Gretchen decidiu passar por algumas transformações no rosto e recorreu primeiro à harmonização facial, um conjunto de procedimentos estéticos que resulta em uma simetria da face.

Esta semana, a cantora publicou fotos do antes e depois do procedimento e um vídeo para comemorar o resultado.

"E assim começa minha transformação de 2019", escreveu na legenda das publicações.

Agora, ela tem lábios mais volumosos, com a linha que os separa mais horizontal. O chamado 'bigode chinês' foi amenizado e, no geral, o rosto está mais angular, com o maxilar mais demarcado. O nariz também passou por alterações.

Gretchen informou que ainda vai passar por outros procedimentos. "Vou continuar as transformações fazendo as lentes de contato [dental] e vou finalizar com as cirurgias plásticas", disse.