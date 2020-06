Gretchen comemora aniversário da filha de 17 anos: 'Amo muito você'

Gretchen em restaurante com a filha Giullia Miranda, em Mônaco, França Foto: Instagram / Gretchen

Gretchen celebrou pelo Instagram, na noite de terça-feira, 9, o aniversário de sua filha Giullia Miranda, que havia completado 17 anos. A adolescente é fruto do relacionamento da cantora com o ex-marido Juliano Cezimbra, com quem esteve junto de 2002 a 2003.

"Como passou rápido. Se transformou numa mulher forte, determinada e que sabe muito bem o que quer. Que orgulho de você, meu amor. Estarei sempre junto com você para superarmos tudo que vier, tá? Parabéns, felicidade e muita saúde. Amo muito você", escreveu Gretchen.

Giullia Miranda comemorou o aniversário em um restaurante de Mônaco, na França, ao lado de amigos e parentes. Confira a foto: