Gretchen anuncia fim de casamento com português Carlos Marques

Uma das separações mais recentes entre os ex-participantes do reality show foi a da cantora Simony, conhecida por seu trabalho no grupo infantil Balão Mágico. Simony separou-se de Patrick Souza no começo de julho de 2019, após o relacionamento ter sido reatado depois de uma breve separação iniciada em maio de 2018. O casal foi vice-campeão da 1ª temporada do 'Power Couple Brasil', em 2016.











Foto: Reprodução de 'Programa do Porchat' (2016) / Record TV | YouTube / @Programa do Porchat