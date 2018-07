Grazi Massafera sobre Natal: 'Em vez de presente, tenho tentado criar momentos especiais'

Grazi Massafera. Foto: Globo/Raquel Cunha/Divulgação

Grazi Massafera revelou ser uma grande entusiasta do Natal em entrevista à Quem. A atriz contou que ela e sua filha Sofia, de cinco anos, têm o ritual de montar a árvore e decorar a casa para a data juntas.

"É um momento alegre e quero que continue por muito tempo. No ano passado, não teve uma árvore grande pois eu estava me mudando, mas fiz questão de ter pelo menos uma árvore pequenininha no apartamento novo. Comprei um pinheirinho natural e fiz com ela", relembrou.

A atriz ainda falou que não é boa para dar presentes, mas que gosta de fazer coisas especiais. "Quando eu me dedico, mando bem, tento personalizar, dar um toque especial, mas é que eu estou sempre na correria. Aí, para comprar uma coisa ali do nada, só para entregar, acho pequeno. Sabe o que eu tenho pensado sobre presente? Em vez de comprar um presente, eu tenho tentado criar momentos especiais. Isso vale, inclusive, para a Sofia", falou Grazi, que disse preferir levar a filha para passear ou passar um tempo ao lado da família.