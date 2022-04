Grazi Massafera revela que já sofreu sabotagem no Carnaval na Marquês de Sapucaí

A atriz Grazi Massafera relembrou de sua experiência no Carnaval. Foto: Instagram/ @massafera

Grazi Massafera relembrou de uma dificuldade que passou no Carnaval na Marquês de Sapucaí, em 2007. Em entrevista ao programa Saia Justa, com Sabrina Sato, Luana Xavier e Larissa Luz, ela revelou que sofreu sabotagem antes do desfile.

Quando estreou como rainha de bateria da Grande Rio, a atriz caiu durante apresentação. Ela detalha para as apresentadoras que o problema foi que a sandália não estava totalmente cortada.

Deixaram a fita que prendia o sapato em seu pé na iminência de estourar, para que a tira soltasse quando ela estivesse dançando. "A maldade foi além. Foi passado um estilete nas duas [fitinhas que prendem a sandália] e foi deixado a ponto de arrebentar", afirmou.

"Já tinham me falado que eu precisava tomar cuidado porque no Carnaval tem muita gente traiçoeira". A atriz conta que descobriu quem fez essa ameaça em seus sapatos, mas que já perdoou a pessoa e não pretende revelar quem é.

Além de ser um episódio que ficou no passado, ela afirma que conseguiu uma boa solução após o ocorrido. "Eu catei restinho de fantasia dos outros e fui amarrando na minha perna para segurar até o final".