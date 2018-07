Grazi Massafera revela que ficou com ator de 'Game of Thrones'

Kit Harington e Grazi Massafera em festa de Selton Mello, em janeiro. Foto: Reprodução/Instagram

O ator Kit Harington, que intepreta Jon Snow em Game of Thrones, veio ao Brasil em janeiro e, na época, rolaram alguns boatos de que ele e Grazi Massafera estariam se conhecendo melhor. Agora, a informação foi confimada.

O stylist e apresentador Matheus Mazzafera convidou a atriz e o blogueiro Rafael Uccman para participarem de uma brincadeira chamada 'Eu Nunca'. Na brincadeira, uma pessoa afirma que nunca fez algo e, quem já fez, deve beber.

Matheus falou "Eu nunca fiquei com um ator de Game of Thrones" e Massafera bebeu um gole, entregando a verdade. Os dois se conheceram na festa de aniversário de Selton Mello e foram vistos saindo juntos quando Harington estava no Brasil.

No Twitter, fãs da série comentaram e fizeram piadas com o fato:

Grazi Massafera assume que beijou Jon Snow quando ele esteve no Brasil. Quero ver alguém falar agora: "Sabe de nada, Jon Snow". Hahahha — Anderson Paiva (@andersonpaiva) 6 de maio de 2016

Grazi Massafera confirma beijo em Kit Harington, o Jon Snow de 'Game of Thrones CHOCADA EM CRISTO — sabrina (@sabrinalf__) 6 de maio de 2016

grazi massafera: do bbb para castle black — thaíssa (@thaissa) 6 de maio de 2016

"Grazi Massafera assume beijo em Kit Harington" https://t.co/rgJywpvGMe depois de ressuscitou é fácil, quero ver quando ele não tava no cast — jailton (@jailtomals) 6 de maio de 2016