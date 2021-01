Grazi Massafera desmente fim do relacionamento com Caio Castro

Grazi Massafera e Caio Castro Foto: Instagram/@caiocastro

Grazi Massafera usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 13, para desmentir boatos de que teria terminado o relacionamento com Caio Castro.

O comentário, que foi um dos mais comentados no Twitter, era o de que a atriz havia apagado todas as fotos do namorado no Instagram.

"Agora a Grazi Massafera apagou as fotos dela com o Caio Castro. Janeiro ta bombando de tanto babado que ta tendo", escreveu um internauta. Além disso, diversos memes brincando com a situação foram publicados.

Porém, Grazi e Caio não costumam compartilhar no feed de seus perfis oficiais na rede social imagens em que aparecem juntos.

a Grazi massafera apagou todas as fts com o caio castro hj eu não durmo pic.twitter.com/yFdRc6UIs7 — priscila (@primoura22) January 13, 2021

Eu vendo q a Grazi arquivo tds as fotos cm o caio Castro pic.twitter.com/dJbnEWS2Yu — @jamillymarqs_ (@jamillymarqs) January 13, 2021

Agora a Grazi Massafera apagou as fotos dela com o Caio Castro. Janeiro ta BOMBANDO de tanto babado que ta tendo pic.twitter.com/9PgbPXKv36 — Rafa (@SrtaBrotinho) January 13, 2021

o caio castro abrindo o perfil da grazi massafera no instagram e vendo que ela excluiu todas as fotos deles juntos pic.twitter.com/aBi1FPp7XX — luis (@heyluisz) January 13, 2021

Obrigada, Caio Castro e Grazi. Eu já tava aqui desesperada. Já posso dormir em paz. Qualquer coisa ceis me ligam! pic.twitter.com/I2fdlC51pl — Ik (@ingridypaim) January 13, 2021

Nos stories do Instagram, Grazi Massafera publicou uma foto antiga em que aparece abraçada com Caio Castro e a legenda: "Fake news da madrugada, vai dormir, gente".

A publicação foi compartilhada pelo namorado da atriz, também no stories.