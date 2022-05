Grazi Massafera comenta foto de Caio Castro com atual namorada: 'Lindezas'

Grazi Massafera deixou um comentário em uma foto Caio Castro e sua namorada Daiane de Paula. Foto: Instagram/@massafera e Instagram/@daiadpaula

Grazi Massafera mostrou que ela e Caio Castro continuam amigos mesmo após o término do relacionamento dos dois. Nesta quinta-feira, 12, a atriz deixou um comentário em uma foto do ator com a atual namorada, a bailarina e apresentadora Daiane de Paula.

Na imagem, publicada no perfil de Daiane, ela e Caio aparecem abraçados em um elevador com a legenda: "Tempo certo". Nos comentários, Grazi escreveu: "Lindezas".

A modelo não deixou de responder o comentário da atriz. "Você é Luz", escreveu Daiane. Ela e Caio assumiram o relacionamento em março de 2022, através de um post no Instagram.

Grazi Massafera e Caio Castro namoraram por quase dois anos e terminaram a relação em agosto de 2021. "Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada, nosso amor", disse o ator na época.