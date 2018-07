Grazi exibe medalha de indicada ao Emmy

. Foto: Reprodução/ Instagram

Grazi Massafera, indicada ao Emmy Internacional pela participação em 'Verdades Secretas', exibiu a medalha que ganhou no última sábado, 19, na pré-premiação. Em Nova York, a atriz postou uma foto em seu Instagram e escreveu "Feliz!!!! Com minha medalha de indicados ao Emmy".

Walcyr Carrasco, autor da novela, também postou uma foto com sua medalha. "Eu e Grazi Massafera que também é finalista do Emmy. Nós dois por 'Verdades Secretas'. Grazi por melhor atriz do mundo!"

A premiação será nesta segunda-feira, 21, em Nova York. Além de Grazi e Walcyr Carrasco, Alexandre Nero e Marcius Melhem concorrem a melhor ator e melhor roteirista, respectivamente.