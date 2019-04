‘Grávidos e felizes’, comemora Fernanda Lima, que anuncia segunda gestação

A apresentadora da TV Globo Fernanda Lima, que está grávida do terceiro filho com Rodrigo Hilbert. Foto: Instagram/@rodrigohilbert

A apresentadora da TV Globo Fernanda Lima usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar que está grávida do terceiro filho com o também apresentador Rodrigo Hilbert.

“Três de abril de 2019. Grávidos e felizes!”, escreveu no Instagram, na legenda da foto em que aparece com uma barriguinha saliente ao lado do marido. Rodrigo Hilbert também não conteve a euforia e publicou a mesma foto no perfil dele na rede social.

“Família crescendo”, disse o apresentador do GNT. Em tom de brincadeira, ele inclinou a própria barriga para mostrar que também está 'grávido'.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos há 17 anos e são pais dos gêmeos João e Francisco, que vão completar 11 anos de idade no dia 20 de abril. Os fãs do casal comentaram a notícia. “Que venha com muita saúde” e “Eu amo esse casal” foram algumas das mensagens enviadas nesta quarta-feira.