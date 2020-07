Gravidez e pandemia do coronavírus fazem Katy Perry adiar casamento novamente

A cantora Katy Perry Foto: Instagram/katyperry

Katy Perry e Orlando Bloom não vão mais se casar em 2020. O casal decidiu cancelar a cerimônia, pela segunda vez. A gravidez da cantora e a pandemia do novo coronavírus foram os responsáveis pelo adiamento, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.

No início de março, Katy Perry usou o clipe de Never Worn White para divulgar que está grávida.

Na cena final do vídeo, a cantora aparece em um belo vestido branco e mostrando a barriguinha, em uma espécie de 'anúncio de gravidez'. Esta foi primeira canção divulgada por ela neste ano. A letra fala sobre união, matrimônio e o refrão diz: “Nunca vesti branco, mas gostaria de tentar”. Em abril, Katy e Orlando disseram, pelas redes sociais, que seriam pais de uma menina.

Sobre o casamento, a cantora e o ator chegaram a dizer que tinham planejado uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos, no Japão no início do ano.

Nesse fim de semana, Katy Perry participou do festival virtual Tomorrowland, que reuniu artistas de todo o planeta.