Grávida de nove meses, Mariana Weickert conta que está com covid-19

Mariana Weickert testou positivo para o novo coronavírus e disse que está apenas com sintomas leves Foto: Instagram / @marianaweickert

A apresentadora Mariana Weickert contou na segunda-feira, 22, que testou positivo para o novo coronavírus, assim como seu marido, Arthur Ferraz, e a filha de dois anos, Theresa. A ex-modelo está no nono mês de gravidez, e disse que todos ficaram surpresos com os resultados dos testes.

“Carinha de doente por aqui né. Pois é, sim, testei positivo, eu e todas as pessoas da minha casa. Estamos todos bem, ficamos muito assustados com o diagnósticos”, disse Mariana em alguns stories publicados em sua conta no Instagram. Ela reforçou que a família estava tomando todos os cuidados, e que achava melhor “pecar pelo excesso”.

Atualmente indo para a 39ª semana de gestação, ela disse que estava em “isolamento absoluto”, e que não sabe como pegou o vírus. Apesar do contágio, Mariana reforçou que está bem, e teve apenas sintomas leves, como perda de paladar e dor de cabeça.

“Está tudo certo, fora o susto. Agora é esperar que o Felipe venha próximo das 41 semanas [de gravidez]. Quanto mais tempo a gente tiver até o vírus sair e a gente ter os anticorpos, melhor pro parto”, comentou a apresentadora.

Ela destacou que foi informada que a transmissão vertical do vírus, ou seja, da mãe para o feto, é muito difícil, e que espera estar curada para poder abraçar e amamentar o filho. “Que passe logo, que a gente teste negativo logo. Conto com as energias positivas de vocês”, concluiu Mariana.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais