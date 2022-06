Grávida de gêmeos, Isabella Scherer diz estar internada: 'Tudo bem com os bebês'

Isabella Scherer brincou com a camisola que veste na internação e publicou uma foto ao lado da mãe, Vanessa Medeiros. Foto: Instagram/@isascherer

A atriz Isabella Scherer, campeã da edição de 2021 do MasterChef Brasil, contou nesta terça-feira, 28, que teve de ser internada. Grávida de gêmeos, ela tranquilizou os fãs e disse estar "tudo bem com os bebês".

A atriz chegou, até mesmo, a brincar com o suco laxativo que toma no hospital e com a camisola que está vestindo na internação.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Isabella apareceu amarrando a roupa como uma saia e publicou uma foto ao lado da mãe, Vanessa Medeiros. Ela mostrou também estar acompanhada do namorado, Rodrigo Calazans.

A chef não contou o motivo da internação e disse que não iria publicar nada sobre, mas decidiu compartilhar "para mostrar que, por mais que pareça uma gravidez perfeita na internet, também há momentos difíceis".

Ela disse que está sendo bem cuidada, mas ressaltou que uma gestação de gêmeos "requer mais cuidados".

Isabella está grávida de um menino e uma menina. Os bebês devem nascer entre agosto e setembro.