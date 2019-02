Grávida de 7 meses, Meghan Markle faz tatuagem de henna para 'abençoar' o primeiro filho

Tatuagem feita por marroquina na mão e no braço da duquesa de Sussex. Foto: @royals.1917

Meghan Markle foi presenteada por uma admiradora com uma tatuagem de henna no último domingo, 24, ao visitar um albergue de meninas da ONG Education for All, no Marrocos, com o príncipe Harry.

A jovem Samira Quaadi, de 17 anos, desenhou flores no braço e na mão da duquesa de Sussex, a fim de simbolizar bençãos e sorte para o bebê do casal, cujo nascimento está previsto para abril.

A cunhada de Meghan Markle, Kate Middleton, também fez uma tatuagem de henna em fevereiro de 2018 para abençoar a gravidez, quando estava esperando pelo nascimento de Louis Arthur Charles - hoje com dez meses.

A visita ao país foi o último compromisso oficial dos dois antes da ex-atriz dar à luz seu primeiro filho.