Grávida de 40 semanas, Sabrina Sato brinca: ‘Estamos esperando essa lua’

Sabrina Sato Foto: Instagram / @sabrinasato

Com 40 semanas de gestação, Sabrina Sato está contando os dias para a chegada da filha Zoe. E os seguidores da apresentadora também.

Muitos dizem que as fases da Lua influenciam a data de nascimento dos bebês. A ciência diz uma coisa. Profissionais que trabalham com partos dizem outra.

Nesta sexta-feira, 23, a apresentadora da Record TV respondeu aos comentários de internautas. “Sabrina, dia 23 vira a lua, lua cheia, lindo dia para Zoe chegar!”, escreveu a jornalista Rosana Hermann. Sabrina respondeu: “Estamos esperando essa lua”.

“Vem, Zoe, e que venha com muita saúde” e “Que chegue com muito amor” foram alguns dos comentários dos internautas.

Estamos esperando essa lua ?????? https://t.co/X7wS5Wb7uf — Sabrina Sato Rahal (@SabrinaSato) 22 de novembro de 2018

Na semana passada, até Anitta se manifestou. “Tô esperando esse parto há 2 anos (sic)”, brincou a cantora.

No perfil oficial no Instagram, Sabrina Sato posta fotos na reta final da gestação. “Venha no seu tempo. Estamos te esperando com todo nosso amor”, escreveu.