Grávida, Beyoncé vai com Jay-Z e a filha Blue Ivy a jogo de basquete

Na imagem, o ator Michael B. Jordan, Jay Z, a pequena Blue Ivy Carter e Beyoncé . Foto: Theo Wargo/AFP

Beyoncé fez neste domingo, 19, a segunda aparição pública após revelar ao mundo, no começo de fevereiro, que está grávida novamente - desta vez, de gêmeos. Ela, Jay-Z e a filha Blue Ivy foram vistos em um jogo de basquete em Nova Orleans, Estados Unidos.

A família foi assistir, na primeira fila, à partida All-Star Game, entre as ligas do Oeste e do Leste dos Estados Unidos. A cantora revelou no início de fevereiro, por meio do Instagram, a segunda gravidez.

Beyoncé com a filha, Blue Ivy. Foto: Jonathan Bachman/AFP

Também no começo do mês, Beyoncé divulgou um ensaio fotográfico que fez para comemorar a novidade. A barriga da cantora já havia chamado a atenção do público durante a premiação do Grammy 2017.