‘Gratidão por ter sido meu ‘fada madrinha’ nessa história’, diz Xuxa sobre Maurício Sherman

A apresentadora Xuxa Meneghel. Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial

Xuxa Meneghel se emocionou ao saber da morte do ator, produtor e diretor de TV Maurício Sherman e usou as redes sociais para prestar uma homenagem.

Sherman foi um dos criadores do Fantástico, da TV Globo, e dirigiu diversos programas de humor, como Os Trapalhões, Zorra Total e os de Chico Anysio. Também teve trabalhos importantes no teatro, com peças como A Pequena Notável (1972) e Evita (1983).

Nesta quinta-feira, 17, a apresentadora publicou uma foto, em preto e branco, em que aparece abraçada ao diretor. “Ele me disse que eu tinha o sorriso de Doris Day, a sensualidade de Marlyn Monroe e uma pitada de Peter Pan. Ele insistiu para que eu entrasse para a TV, ele me viu de maneira lúdica e diferente”, contou.

A apresentadora disse também que Sherman descobriu muitos talentos e que isso lhe dava prazer. Em um momento de reflexão, Xuxa se pergunta se verbalizou toda a gratidão que sente pelo apoio dado por ele em sua carreira.

“Será que ele ouviu muito obrigada por todas as chances que ele nos ofereceu? Da minha parte acho que não falei o suficiente, mesmo lembrando sempre que minha história começou com ele. Gratidão por ter sido meu ‘fada madrinha’ nessa história de tantos ‘era uma vez’. O meu conto de fadas começa com um cara ‘baixinho vermelhinho’ que me deu a chance de ser reconhecida como ‘rainha dos baixinhos’”, declarou.

Xuxa termina a postagem no Instagram lamentando a morte de Sherman e desejando conforto aos familiares.