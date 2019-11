Grammy Latino 2019: veja os looks inusitados e dos brasileiros

O Grammy Latino contou com a presença de diversos brasileiros, além de artistas com roupas inusitadas, em 2019. Confira na galeria a seguir alguns dos looks usados pelos cantores na cerimônia. Para conferir todos os indicados e premiados nesta edição do Grammy Latino, clique aqui.

Foto: Nina Prommer / EFE / EPA | Eric Jamison / Invision / AP | Valerie Macon / AFP