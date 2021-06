Grammy lança enquete para eleger o melhor hino LGBTQIA+

Música 'Vogue', de Madonna, é a mais votada em enquete do Grammy para eleger o melhor hino LGBTQIA+. Foto: Jeenah Moon/Reuters

No mês em que se comemora o Orgulho LGBT, o Grammy lançou uma enquete para eleger o melhor hino que representa a comunidade. Canções de Lady Gaga e Madonna lideram a votação que vai até o dia 15 de junho.

"Música alegre e animada é uma parte essencial da celebração do Orgulho, então o Grammy.com adoraria saber qual é o seu hino favorito", informou o site da premiação.

Entre as músicas indicadas, Vogue, de Madonna, já recebeu 49% dos votos até a tarde desta quinta-feira, 3. Em seguida, vem Born This Way, de Gaga, com 34%.

Nomes como Lizzo, RuPaul, Katy Perry e Lil Nas X também integram a relação de cantores indicados. "Esperamos que esta lista traga alegria", completou o Grammy. Clique aqui para votar.

Na última sexta-feira, 28, Lady Gaga anunciou o relançamento do álbum Born This Way, que completou dez anos em 23 de maio. Segundo ela, além das 14 canções originais, a versão especial contará com um segundo disco com interpretações especiais das músicas feitas por artistas que representam e defendem a causa LGBTQIA+.