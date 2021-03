Grammy 2021: Internautas apontam semelhança entre look de Harrys Styles e Agostinho Carrara

O cantor Harry Styles Foto: Brendan McDermid

O cantor Harry Styles levou o prêmio de Melhor Performance Solo com a canção Watermelon Sugar na cerimônia do Grammy na noite deste domingo, 14.

Mas o que chamou atenção dos espectadores brasileiros durante a celebração não foi a atuação do britânico, que teve um ano de sucesso na carreira musical, mas o look exuberante que apresentou no evento.

Vestindo uma calça de veludo marrom, um colã de linho rosa, um blazer xadrez nas cores amarelo, preto e branco e um cachecol de plumas roxo, Harry Styles foi comparado a Agostinho Carrara, eterno personagem do ator Pedro Cardoso, no seriado A Grande Família, da TV Globo.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e publicaram diversos memes e fotos comparando o gosto de ambos no quesito vestimenta.

"Agostinho Carrara correu para que Harry Styles pudesse andar", escreveu uma internauta. "Qualquer semelhança é mera coincidência", disse outra.

Agostinho Carrara correu para que Harry Styles pudesse andar pic.twitter.com/mJ9MgqEClo — 100% cadelinha do harry styles (@Carolcbarbs) March 15, 2021

fotos de agostinho carrara com o grammy pic.twitter.com/AwFTAZa3cT — luana (@__Luanapuri) March 15, 2021

Minha definição de hype é o Agostinho Carrara https://t.co/agbmesTk6o — Ribeiro (@ribeiroprodd) March 15, 2021