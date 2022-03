Grag Queen, vencedora do ‘Queen Of The Universe’, lança ‘Party Everyday’

'Party Everyday' é o primeiro single lançado por Grag Queen, após vencer a competição 'Queen Of The Universe'. Foto: Rodolfo Magalhães

Grag Queen acaba de lançar o seu novo single, Party Everyday. A música já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe será lançado nesta sexta-feira, 18. Esse é o primeiro trabalho produzido pela artista após vencer o reality show internacional, Queen Of The Universe, da Paramount+.

A competição foi produzida por um dos maiores nomes do cenário drag queen mundial, RuPaul, e contou com os jurados Vanessa Williams, Michelle Visage, Trixie Mattel e Leona Lewis. Aos 26 anos, a brasileira Grag Queen disputou a coroa de rainha do universo com outras 13 participantes e saiu vitoriosa, com um prêmio de 250 mil dólares.

Por isso, a nova música é um marco que celebra todas as conquistas recentes da artista. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 17, Grag declarou: "Eu queria celebrar a oportunidade que tive, mesmo se não ganhasse o reality". Segundo ela, o principal objetivo do novo single é comemorar e ter um respiro de esperança, "mesmo sendo drag queen, LGBTQIA+ e morando no Brasil, um país onde mais mata os nossos".

Ao relembrar o seu primeiro EP, Desperta, gravado em novembro de 2021, antes de entrar no Queen Of The Universe, a performer disse que vai sempre guardar o trabalho no coração, mas agora uma nova era se inicia. "Muitas coisas aconteceram na minha vida, então como compositora a minha linha de raciocínio mudou. Os recursos também, porque antes eu não tinha o prêmio que ganhei para poder investir nas produções".

Apesar de ser a 'rainha do universo' desde dezembro de 2021, a ficha ainda não caiu. "Ver a Michelle Visage levantando para me aplaudir, isso mudou muito a minha autoestima", comentou, acrescentando que a sua maior motivação quando pisava no palco da competição era trazer alegria para o Brasil.

Inspirações e possíveis parcerias

Quando questionada sobre parcerias futuras, Grag Queen disse que todos podem esperar muita coisa boa, incluindo parcerias internacionais. Com o selo da SB Music, mesma gravadora de Gloria Groove, ela afirmou que um possível feat. com a cantora está nos planos, mas é preciso aguardar o momento certo.

Ao falar que até mesmo a 'rainha do universo' tem sonhos, ela revelou que o seu é cantar com Liniker. "Ela me mostrou, através da arte dela, o quanto eu posso ser livre com a minha arte. Sou muito grata pela existência dela", declarou.

Além disso, a artista está em busca de desafios e, apesar de planejar parcerias com cantoras pop e drag queens, quer estar em lugares inusitados e perfurar a bolha. "Imagina uma drag cantando um sertanejão?", brincou.

Aos 26 anos, a drag Grag Queen quer estar em lugares inusitados e desbravar o mundo. Foto: Rodolfo Magalhães

Em relação às inspirações para os próximos trabalhos, Grag contou que tem ouvido a cantora argentina Nathy Peluso e a espanhola Rosalía, mas que o principal estímulo foi ter visto o tamanho da cena drag fora do País.

Uma de suas próximas aventuras será a RuPaul’s DragCon, evento de celebração da cultura drag, que acontece em maio, em Los Angeles. Para ela, que não tem data marcada para retornar ao Brasil após a viagem, esse é o momento de desbravar e trabalhar com pessoas que nunca imaginou antes.

"Eu desejo ter muita saúde e sanidade mental para que eu consiga me expressar da maneira mais pura, deixando os meus pais e minhas amigas drag orgulhosos", finalizou.