Grag Queen lança parceria internacional: ‘As drag queens são as novas super stars’

A drag Grag Queen lançou nova música. Foto: Rodolfo Magalhães

Neste mês da diversidade, a cantora Grag Queen está levando toda arte drag brasileira para o mercado internacional. A vencedora do reality show Rainha do Universo lançou a música You Betta no dia 12 de junho e, atualmente, o clipe já possui mais de 200 mil visualizações.

Este novo trabalho é uma parceria com os produtores Leland, Cole e Jesse, responsáveis por sucessos de Britney Spears, Camila Cabello, Bebe Rexha, David Guetta e Snoop Dog, entre outros.

“A gente se reuniu pra fazer uma sessão e chegou essa música, o universo nos presenteou com essa letra muito louca. Queríamos unir esse universo drag e, ao mesmo tempo, ser mais pop. Fomos vendo o que gostávamos e precisávamos e nasceu”, disse a artista.

Sobre o processo de criação e inspiração desse novo trabalho, Grag explica que queria uma criação “bem gringa”. "Como a música era em inglês, eu quis fazer uma coisa robótica, futurista. Já que eu estava vivendo essa fantasia, eu pensei: ‘eu vou ser a diferentona’. Fiz uma make muito louca e usei roupas diferentes”, comenta.

Justamente por ser um trabalho em inglês, a cantora explica que é uma produção voltada para o mercado internacional. “Muitas pessoas de fora consomem músicas assim, mais conceito. Estou virando uma coisa meio como a Mística, do X-Men, cada dia ela aparece com um visual diferente”, brinca.

Representatividade

Mesmo com essa expansão de sua carreira, a vencedora do reality show Rainha do Universo afirma que a cultura drag brasileira é muito mais diversa. “A gente é muito mais doida. A gente tem zero acesso do que as gata tem aqui”, inicia.

“Isso nos diferencia, somos aquelas pessoas que não fazem drag por dinheiro, fazemos porque amamos ficar lindas, participar da noite e trabalhar. Acho isso incrível e esse é o fogo que arde na gente e nos movimenta”, reitera.

Grag finaliza concluindo que sua representatividade faz parte de um movimento natural que tem acontecido ao longo do tempo. “As drag queens são as novas super pop stars. Nós trocamos de cabelo toda vez que aparecemos, trocamos de make, trocamos a cor do olho, somos muito políticas”.

“Entramos facilmente na casa das pessoas, estamos no TikTok, em desfiles, em tudo. Assim como todas as pessoas da comunidade LGBT+, nós merecemos notoriedade”, afirma.