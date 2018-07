Gracyanne Barbosa usa pesos falsos? Youtuber norte-americano diz que sim 

Gracyanne costuma postar vídeos seus no Instagram fazendo musculação Foto: Instagram/ @graoficial

O youtuber e bodybuilder, Nick’s Strength and Power, publicou um vídeo em seu canal no último domingo, 4, no qual diz que os pesos usados por Gracyanne Barbosa são falsos.

"A 'modelo' brasileira recentemente postou um vídeo fazendo agachamento com 226 quilos por quase dez repetições. Eu não acredito que ela esteja agachando com tudo aquilo, acho que os pesos são falsos ou tem menos de 20 quilos cada", escreveu o youtuber.

Uma evidência disso, segundo Nick, é que Gracyanne tem muita facilidade em realizar o movimento. Além disso, ela não usa nenhum tipo de cinto para ajudá-la e parece nem fazer esforço.

Procurada pelo E+, a assessoria de Gracyanne não se pronunciou quanto ao assunto.

Assista, em inglês, ao vídeo do youtuber: