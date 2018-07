Gracyanne Barbosa tem bens bloqueados por não pagar indenização

Ação movida por Rodrigo Ranauro condenou Gracyanne Barbosa Foto: Instagram/@graoficial

A justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio dos bens da modelo Gracyanne Barbosa por ela não pagar uma indenização que era devida após condenação cível. No despacho, o juiz Jose Guilherme Vasi Werner, do II Juizado Especial Cível, localizado no Fórum Regional da Barra da Tijuca, fez a penhora online de R$ 8 mil, valor atualizado da condenação.

No caso, que ocorreu em 2016, Gracyanne foi condenada após um de seus cachorros atacar a cachorra de um vizinho, o empresário Rodrigo Renauro, o que resultou na perda da visão de um dos olhos da pet. O empresário processou a modelo pedindo reparação financeira pelos gastos veterinários e também pediu danos morais pela angústia causada pelo episódio.

O processo correu todo em revelia, sem Gracyanne constituir um defensor legal na ação, e ela acabou sendo condenada no pagamento de R$ 5.886,25 em abril deste ano. Após transitar em julgado, o juiz determinou a execução da sentença no valor corrigido de R$ 8 mil, bloqueando os bens da esposa do cantor Belo e fazendo penhora online do valor.

"Gracyanne não participou de nenhum ato desse processo, ela não teve a citação regular. Agora, com a informação do bloqueio da sua conta, ingressaremos com recurso na segunda-feira, requerendo o desbloqueio de sua conta, e que seja dado a ela o direito de defesa no processo", disse Sandro André Nunes, advogado da modelo, em contato com o E+.