‘Grace e Frankie’: elenco fará leitura online do roteiro de novo episódio

Cena de 'Grace and Frankie'. Foto: Reprodução de 'Grace and Frankie' (2015) / Netflix

As atrizes Jane Fonda e Lily Tomlin irão participar da leitura do roteiro do 1º episódio da 7ª e última, temporada da série Grace e Frankie, que será lançada na Netflix apenas em 2021. Elas serão acompanhadas por todo o elenco da série, e a ação será feita na próxima quinta-feira, 9.

A leitura será realizada no canal do YouTube Netflix is a Joke, conta dedicada às séries de comédia do serviço de streaming, e começará às 21h (horário de Brasília). O objetivo da iniciativa é reunir doações para ações de caridade que estão ajudando as pessoas afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

O episódio recebeu o título de The Fallout (As Consequências, em tradução livre), e marca o começo do fim da série que retrata a vida de duas mulheres mais velhas que passam a morar juntas após serem abandonadas pelos maridos. Estrelada por Jane Fonda e Lily Tomlin, a produção foi lançada em 2015 e sua 6ª temporada foi lançada em janeiro de 2020.

Além da leitura do episódio, a live contará com uma sessão de perguntas e respostas mediada por uma das criadoras da série, Marta Kauffman, em que os fãs poderão conversar com todos os atores da produção.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais