'Gostaria de estar mais perto', diz Xuxa em texto parabenizando Ivete Sangalo

Nas redes sociais, Xuxa homenageou Ivete pelos 50 anos e falou sobre como queria estar perto da amiga. Foto: Instagram/@xuxameneghel

Na última sexta-feira, 27, Xuxa usou seu perfil oficial para parabenizar Ivete Sangalo, que completou 50 anos. Na legenda da publicação, a loira reforçou seu carinho pela cantora e apontou certo distanciamento entre elas.

"Como eu gostaria de estar mais perto de você, Veveta, não só no seu aniversário, mas em todos os momentos. Você me faz tão bem, e adoro poder dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim. Seja feliz sempre, em todos os momentos de sua vida, é só isso que eu quero", escreveu Xuxa.

Nos comentários da publicação, artistas e seguidores da loira aproveitaram o espaço para elogiar as duas. "Ah que coisa linda… Vocês avivam o melhor uma da outra… Viram 2 molecas quando estão juntas. Ivete merece!", escreveu Fabiana Karla. "Lindas! Duas rainhas", comentou Dani Calabresa. "Eu 'shippo' essa amizade, 'Xuvete'", disse um internauta.

O suposto distanciamento entre as duas teria acontecido em 2018, quando as gêmeas da cantora baiana nasceram. Em 2020, Xuxa participou do Altas Horas e falou sobre o assunto, admitindo que tinha parado de falar com Ivete Sangalo.

“Como toda amizade, teve um ponto em que ela discutiu comigo e depois a gente ficou um tempo sem se falar e depois voltou a se falar. Mas tenho um carinho enorme por ela. Tenho admiração pelo trabalho dela. Ela é tão verdadeira. É uma pessoa admirável como pessoa e como artista”, disparou.

Durante a exibição do Especial Ivete 50 anos na Globo, Xuxa compartilhou o início da apresentação de Ivete em seu Instagram. Na legenda, a loira reforçou o quanto ama a amiga: "Te amo! Você merece o melhor do melhor".